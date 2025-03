Morre Klaus Hee, ex-integrante do grupo Dominó, aos 50 anos

Foto: Divulgação/Fernando Alencar

Klaus Hee, ex-integrante do grupo Dominó, faleceu aos 50 anos. O cantor, que fez sucesso nos anos 90 com hits como "Menina Veneno" e "Vai Sacudir, Vai Abalar", deixou fãs e colegas de profissão de luto.

Carreira e Legado

Klaus Hee foi um dos fundadores do grupo Domino, que marcou época com suas músicas dançantes e performances energéticas. O grupo foi um dos principais representantes do pop brasileiro nos anos 90, conquistando fãs em todo o país.

Causa da Morte

A causa da morte de Klaus Hee ainda não foi divulgada. Familiares e amigos pedem privacidade neste momento de dor. A notícia do falecimento foi confirmada por fontes próximas ao cantor.

Reações

Fãs e colegas de profissão já começaram a prestar homenagens a Klaus Hee nas redes sociais. Muitos destacam o talento e a alegria que o cantor transmitia em suas apresentações.