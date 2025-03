Trump Ameaça Aumentar Tarifas se Canadá Responder com Taxação Recíproca

Conflito Comercial entre EUA e Canadá

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar aumentar as tarifas sobre produtos canadenses caso o país decida retaliar com taxação recíproca. A declaração foi feita em meio a tensões comerciais entre as duas nações, que têm discutido medidas protecionistas nos últimos anos.

Trump afirmou que, se o Canadá impuser novas tarifas sobre produtos americanos, os Estados Unidos responderão com medidas ainda mais duras. "Não vamos tolerar taxações injustas contra nossos produtos. Se eles retaliarem, nós retaliaremos com mais força", declarou.