Saúde: Universidade Johns Hopkins demite mais de 2.000 funcionários após cortes

A Universidade Johns Hopkins anunciou na quinta-feira (13) que eliminará mais de 2.000 postos de trabalho nos Estados Unidos e no exterior, após o governo do presidente Donald Trump cancelar US$ 800 milhões em subvenções destinadas à instituição acadêmica. Esta medida representa a maior demissão na história da universidade, afetando 247 trabalhadores nos EUA e 1.975 em outros 44 países.