Último dia: Itaú Unibanco oferece bolsas de R$ 6 mil para mestrandos e doutorandos

Foto: Reprodução Agência Brasil

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para a 8ª edição do programa Acadêmicos, que oferece bolsas de R$ 6.455,49 mensais para mestrandos e doutorandos interessados em aplicar seus conhecimentos em projetos estratégicos do banco.

Quem pode participar?

Podem se inscrever mestres e doutores recém-formados ou em fase de conclusão, com término do curso entre junho de 2022 e dezembro de 2025. Não há restrição de área de pesquisa, o que amplia as oportunidades para profissionais de diversas especialidades.

Áreas de atuação

Os selecionados atuarão por três meses em projetos nas seguintes áreas:

Dados e Analytics

Matemática, Estatística e Finanças

Processos e Metodologia Ágil

Linguagens de Programação e Cloud

Machine Learning e Inteligência Artificial

Benefícios oferecidos

Além da bolsa mensal, os participantes terão direito a:

Vale-refeição e vale-alimentação

Vale-transporte

Assistência médica e odontológica

Auxílio-creche

Seguro de vida

Acesso ao Wellhub e Totalpass (benefícios de bem-estar)

Alta taxa de efetivação

Na edição anterior do programa, 88% dos participantes foram efetivados, demonstrando o compromisso do Itaú Unibanco em integrar talentos acadêmicos ao mercado financeiro.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas até o dia 9 de março de 2025. Interessados devem acessar o site oficial do programa para conferir os requisitos e realizar a inscrição.

