Conheça a doença de Wesley Safadão que é considerada "incurável" e os cuidados

Foto: Reprodução Instagram O cantor Wesley Safadão foi diagnosticado com artrose da coluna, uma doença degenerativa que causa o desgaste das articulações vertebrais. Essa condição já o obrigou a cancelar apresentações devido a dores intensas e dificuldades de locomoção. O que é Artrose da Coluna? A artrose, também conhecida como osteoartrite, é caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste as extremidades ósseas das articulações. Na coluna vertebral, esse desgaste pode levar a dores, rigidez e limitação de movimentos. Sintomas Comuns Os principais sintomas da artrose da coluna incluem: Dor na região afetada, que pode piorar com movimentos ou atividades físicas;

Rigidez matinal ou após períodos de inatividade;

Inchaço e sensação de calor nas articulações;

Estalos ou crepitações ao movimentar a coluna;

Em casos avançados, dor irradiada para braços ou pernas devido à compressão de nervos. Causas e Fatores de Risco O desenvolvimento da artrose da coluna está associado a diversos fatores, tais como: Envelhecimento natural, que leva ao desgaste das articulações;

Lesões prévias na coluna;

Obesidade, que aumenta a carga sobre as articulações;

Predisposição genética;

Atividades que exigem esforço repetitivo ou posturas inadequadas. Tratamento e Cuidados Embora a artrose da coluna não tenha cura, é possível gerenciar seus sintomas e melhorar a qualidade de vida por meio de: Fisioterapia para fortalecimento muscular e melhora da flexibilidade;

Uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios sob orientação médica;

Práticas de atividades físicas de baixo impacto, como pilates e caminhadas;

Em casos mais graves, procedimentos cirúrgicos podem ser considerados. É fundamental que indivíduos com sintomas de artrose da coluna procurem orientação médica para um diagnóstico preciso e estabelecimento de um plano de tratamento adequado.

Diário do RN, Jornal do RN, jornal do rio grande do norte, jornais do rio grande do norte, o mais antigo jornal do RN