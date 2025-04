Governo entrega acessos restaurados às praias de Maracajaú e São Miguel do Gostoso

O Governo do RN entregou nesta sexta-feira (11) os serviços de recuperação dos acessos rodoviários que interligam a BR-101 à RN-221 que dão acesso à Praia de Maracajaú, localizada no município de Maxaranguape, e ao município de São Miguel do Gostoso no Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte.





"Estamos oficialmente entregando os trechos de 8 e 16 quilômetros de estradas recuperadas que dão acesso a dois dos destinos turísticos mais procurados em nosso Estado. A recuperação era reivindicada há muitos anos. Estrada boa significa segurança, conforto e infraestrutura para movimentar a economia e o turismo, atendendo comerciantes, produtores, os serviços turísticos e a população em geral proporcionando melhores condições para trabalho e renda", afirmou a governadora Fátima Bezerra.





O ato da primeira entrega ocorreu às 8h30, no Ecoposto do Idema em Maxaranguape. A segunda, às 10 horas no Pórtico de entrada de São Miguel do Gostoso.





O Governo do RN está concluindo a primeira fase do maior programa de melhoria de estradas realizado no estado e que já restaurou 800 quilômetros de rodovias, com investimento de R$ 428 milhões. Dos 34 trechos do programa, dez estão na rota do turismo.





O acesso a Maracajaú recebeu investimento de R$ 2,9 milhões e a restauração do trecho da RN-221, que vai do entroncamento da BR-101 a São Miguel do Gostoso representa investimento de R$ 11 milhões.





De acordo com o secretário da Infraestrutura Gustavo Coelho, o Governo do RN está fazendo todos os esforços para melhorar a malha viária e favorecer o desenvolvimento econômico e social.





Secretária de Estado do Turismo, Marina Marinho disse que ao assumir o cargo, a governadora Fátima Bezerra lhe deu a missão de fortalecer o turismo nas regiões e municípios "e para isso é preciso infraestrutura adequada como essa que entregamos hoje. Estrada de qualidade promove a integração de toda a cadeia do turismo e da economia".





Titular da secretaria da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier foi didático: "a governadora, professora Fátima Bezerra, está dando aula de recuperação de estradas. Estas obras eram aguardadas há 30 anos, mas só agora estão sendo realizadas. Já fizemos 800 quilômetros e vamos fazer mais 600", informou.





Os deputados Divaneide Basílio, Francisco Medeiros e Eudiane Macedo, representando a Assembleia Legislativa, também se pronunciaram. "Estes investimentos estimulam a atividade turística e principalmente o turismo de base comunitária que é prioridade da gestão estadual, valorizando a cultura regional e os fazeres do nosso povo com o artesanato e a culinária", declarou Divaneide.





Eudiane considerou que as estradas recuperadas trazem qualidade de vida para milhares de norte-rio-grandenses. Francisco Medeiros, por sua vez, reforçou a importância dos investimentos nas estradas por seu potencial de favorecer o acesso e estimular o crescimento da economia com a maior e melhor circulação de pessoas e mercadorias.