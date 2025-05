Brasil começa a aplicar o remédio mais caro do mundo no SUS para tratar AME

Imagem: Marcello Casal Jr.



O Brasil deu um passo importante na saúde pública ao iniciar, pela primeira vez no Sistema Único de Saúde (SUS), a aplicação do zolgensma—medicamento considerado o mais caro do mundo—no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME). A novidade foi anunciada pelo Ministério da Saúde.