Febre dos “mini podcasts” infantis congestiona Dreamina e expõe limitações da plataforma

Sincronizações chegam a demorar até cinco horas durante picos de uso, deixando muitos usuários na fila de espera





Nas últimas semanas, uma nova tendência tomou conta das redes sociais: transformar vozes de adultos em versões infantis e inseri-las em vídeos no formato de podcast. O estilo, que mistura humor, nostalgia e criatividade, viralizou rapidamente — e com ele, plataformas como a Dreamina passaram a enfrentar um novo desafio: lidar com uma demanda muito além da esperada.









A Dreamina, que ganhou notoriedade por facilitar a criação automatizada desses vídeos — com sincronização de áudio, animação e voz — vem apresentando lentidão significativa nos últimos dias. Em alguns casos, uma simples sincronização pode levar até cinco horas para ser concluída.





Usuários relatam que o uso da ferramenta se tornou quase inviável em determinados horários. “Está impossível criar conteúdo de forma ágil. A fila de espera está gigante, e a sincronização demora uma eternidade”, comentou um criador digital nas redes sociais.





O problema parece estar diretamente ligado ao aumento repentino de usuários, impulsionado pelo sucesso do formato que simula crianças discutindo temas variados como se estivessem em um podcast.





Até o momento, a Dreamina ainda não se pronunciou oficialmente sobre medidas para contornar o gargalo, mas muitos acreditam que a empresa precise investir em infraestrutura e escalabilidade para continuar atendendo bem à sua base crescente de usuários.





Apesar das limitações temporárias, o cenário também demonstra o potencial criativo da ferramenta e o apelo das novas formas de conteúdo. A expectativa é que, passado o pico inicial da tendência, a plataforma consiga se reorganizar e voltar a oferecer a agilidade que a tornou popular.