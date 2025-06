LIVE! RUN XP Natal reúne 2 mil atletas, neste domingo (1), em arena temática na UFRN

Um dos maiores do Brasil, o Circuito LIVE! RUN XP terá sua primeira etapa na capital do Rio Grande do Norte. Neste domingo (1) será realizada a LIVE! RUN XP Natal. Ao todo, 2 mil atletas estarão em ação nas corridas de 21 km, 10 km e 5 km, além de Corrida Kids. Neste evento esportivo inédito na cidade, a arena estará montada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com muitas atrações aos corredores depois que cruzarem a linha de chegada.





As últimas inscrições para LIVE! RUN XP Natal podem ser obtidas pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, o portal oficial do circuito. Clientes XP têm 20% de desconto, além de outras vantagens exclusivas. Esta é a quarta temporada de um dos maiores circuitos de corrida de rua do país. O LIVE! RUN XP 2025 estará presente em todos os estados do Brasil, com 51 etapas em 44 cidades até o fim do ano.





Neste domingo (1), os 2 mil atletas se reúnem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no bairro Lagoa Nova. A primeira largada será para os 21 km da meia maratona, marcada para as 5h15. Meia hora depois, às 5h45, é a vez do início das provas de 5 km e 10 km, com largada simultânea. Os percursos incluem trechos pelos arredores do Parque das Dunas e, nos 21 km, parte da Via Costeira, à beira da praia. A partir da chegada dos primeiros atletas, a Arena LIVE! oferece uma grande programação, com atração musical, Corrida Kids e ativações de parceiros.





"Ter uma etapa do Circuito LIVE! RUN XP em Natal é muito importante. Natal é uma cidade cheia de belezas e energia, e temos certeza de que este evento será especial, ainda mais aos atletas que terão muitas atrações especiais na nossa arena temática", afirma Bruno Lustre, gestor de eventos da LIVE!.





Depois de Natal, a próxima etapa do Circuito LIVE! RUN XP 2025 no Nordeste será no próximo domingo. No dia 8 de junho tem a inédita LIVE! RUN XP Teresina, com corridas de 10 km e 5 km. As inscrições para esta e todas as próximas etapas estão disponíveis pelo aplicativo LIVE! Experience ou pelo site www.liverun.com.br, o portal do circuito. Clientes XP têm 20% de desconto, além de outras vantagens exclusivas.





Retirada de kits

A programação da LIVE! RUN XP Natal começa oficialmente ainda nesta quarta-feira (28) com a entrega de kit-atleta. Os inscritos podem retirar seus kits até sábado (31), das 10h às 22h na loja LIVE! no Midway Mall (no bairro Tirol).





Sobre o Circuito LIVE! RUN XP 2025

Com grande sucesso desde o primeiro ano, o Circuito LIVE! RUN XP cresce a cada temporada. Foram 11 etapas em 2022, 20 em 2023 e 28 no último ano. Serão 51 em 2025 e com eventos em diferentes formatos, com provas de 21 km, 10 km e 5 km, outros com provas de 16 km, 8 km e 4 km, além de etapas com duas distâncias: 10 km e 5 km ou 12 km e 6 km. Grande maioria dos eventos têm Corrida Kids, umas das atrações entre o grande número de ativações da Arena LIVE!, sempre um destaque do circuito.





Sobre a XP

A XP é a plataforma líder em serviços financeiros no Brasil. A empresa faz parte da XP Inc., que tem como propósito transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas, promovendo educação financeira e democratizando o acesso a investimentos de qualidade. Fundada em 2001, a empresa criou um modelo inovador de assessoria de investimentos. Para mais informações, acesse o site XP.





Calendário LIVE! RUN XP 2025





Palmas, 9/3 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Santos (SP), 9/3 - 12 km, 6 km e Corrida Kids - realizada

Salvador, 16/3 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Recife, 23/3 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Boa Vista, 30/3 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Manaus, 6/4 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

São Paulo, 13/4 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Gramado (RS), 4/5 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Porto Velho, 4/5 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Fortaleza, 4/5 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

São José do Rio Preto (SP), 11/5 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Belém, 18/5 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Rio de Janeiro, 25/5 - 10 km, 5 km e Corrida Kids - realizada

Natal, 1/6 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Teresina, 8/6 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Brasília, 8/6 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Sorocaba, 15/6 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Macapá, 15/6 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Campo Grande, 22/6 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Goiânia, 22/6 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Belo Horizonte, 29/6 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Cuiabá, 6/7 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

São Paulo, 13/7 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Maceió, 20/7 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Vitória, 20/7 - 12 km, 6 km e Corrida Kids

Curitiba, 27/7 - 4 km, 6 km e Corrida Kids

Jundiaí (SP), 27/7 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Joinville (SC), 3/8 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Bonito (MS), 3/8 - 10 km e 5 km

Campinas (SP) Night Run, 9/8 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Ribeirão Preto (SP), 31/8 - 12 km, 6 km e Corrida Kids

São Luís, 14/9 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

São José dos Campos (SP), 14/9 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Trancoso (BA), 21/9 - 6 km

Porto Alegre, 28/9 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Jaraguá do Sul (SC), 28/9 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

João Pessoa, 5/10 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Florianópolis, 5/10 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Juiz de Fora (MG), 19/10 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Brasília, 19/10 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Armação de Búzios (RJ), 2/11 - 5 km

Rio de Janeiro, 16/11 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Fortaleza, 16/11 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Aracajú, 23/11 - 16 km, 8 km, 4 km e Corrida Kids

Campinas (SP), 30/11 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids

Niterói (RJ), 7/12 - 10 km, 5 km e Corrida Kids

Foz do Iguaçu (PR), 7/12 - 21 km, 10 km, 5 km e Corrida Kids





Eventos com inscrições em breve

Uberlândia (MG) (31/8), Rio Branco (5/10), Belo Horizonte (26/10) e São Paulo Night Run (8/11).