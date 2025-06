Léo Souza denuncia: "ônibus com goteiras, baratas e pneus carecas em Natal: “População não aguenta mais”

O vereador Léo Souza (Republicanos), de Natal, criticou duramente as condições precárias do transporte público da cidade, denunciando ônibus com goteiras, pneus carecas e até baratas.

Ele cobrou responsabilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) e exigiu transparência na nova licitação da frota, prevista para julho.

Léo destacou que a idade média dos veículos será decisiva para a melhoria do serviço e alertou que aceitar ônibus velhos oficializaria a má qualidade atual. Mesmo sendo da base do prefeito Paulinho Freire, ele afirmou que seu compromisso é com a população e defendeu ônibus novos, não “refugos” de outras cidades.

Ao fim do discurso, reforçou que o transporte é essencial para a dignidade da população e fez um balanço de seu mandato, com mais de 20 projetos de lei apresentados em seis meses.



Foto: Elpidio Junior