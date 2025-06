Urgente: Estado de saúde do prefeito de Patu é atualizado

Fontes próximas à família confidenciaram ao Diário Potiguar que o prefeito de Patu, Dr. Ednardo Moura, deverá ser submetido a um procedimento cirúrgico. De acordo com informações ainda não confirmadas oficialmente, o médico e gestor estaria necessitando da implantação de um marcapasso, em razão de seu atual quadro de saúde.

O marcapasso é um pequeno dispositivo eletrônico inserido no corpo, geralmente abaixo da pele do tórax, com a função de regular os batimentos cardíacos. Ele emite impulsos elétricos ao coração quando detecta que o ritmo está lento, irregular ou apresenta alterações específicas.

As informações são extraoficiais. A matéria será atualizada ao longo do dia conforme novos dados forem confirmados.