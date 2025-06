Pais de alunos do CMEI em Cidade Verde denunciam gestão Nilda por falta de aulas no nível 3

Desde março, crianças do nível 3 do CMEI Mônica Alves do Amaral, localizado em Cidade Verde, enfrentam dificuldades para ter aulas no período da tarde. A denúncia dos pais aponta que a ausência de auxiliares tem prejudicado a rotina escolar, deixando os alunos sem atividade por semanas.

Segundo informações apuradas, as aulas acontecem apenas quando um professor de outra turma se ausenta e seu auxiliar é remanejado para cobrir a falta. Essa solução temporária, no entanto, tem sido insuficiente para garantir a continuidade do ensino.

De acordo com a reportagem de um veículo de imprensa do Rio Grande do Norte, houve uma tentativa de contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas, diante da dificuldade recorrente para obter respostas, procurou uma das responsáveis pela unidade. A gestora confirmou o problema e assegurou que a Secretaria de Educação foi informada da situação. Apesar da previsão de chegada de um novo auxiliar, a escola tenta manter pelo menos três dias de aula por semana enquanto aguarda a solução definitiva.