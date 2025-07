Boa Notícia: ALE Combustíveis oferece vagas de emprego em quatro estados do país

A ALE Combustíveis, uma das principais distribuidoras de combustíveis do Brasil, está com novas oportunidades de emprego abertas em diferentes regiões do país. As vagas são destinadas a profissionais de diversas áreas e níveis de experiência, reforçando o compromisso da empresa com a valorização de talentos e o crescimento de sua equipe. Os interessados em concorrer devem se cadastrar na página de recrutamento da empresa, na seção "Trabalhe Conosco" do site www.ale.com.br





Em Natal (RN), na matriz da companhia, estão disponíveis duas vagas: uma para Advogado Pleno e outra para Analista de Cadastro Pleno. Ambas oferecem uma oportunidade cada e exigem perfil técnico, alinhado às demandas corporativas da empresa.





Para quem reside em Guarulhos (SP), a ALE está com uma vaga aberta para Analista de PCM Pleno, com foco na área de planejamento e controle de manutenção. Já na região Centro-Oeste, a unidade de Goiânia (GO) conta com uma oportunidade para Consultor Comercial B2B Júnior, cargo voltado para o relacionamento com empresas e a prospecção de novos negócios.





No Sul do país, a ALE também está com processo seletivo aberto para a vaga de Consultor de Varejo e Qualidade Júnior, com lotação em Itajaí (SC). A função envolve atividades relacionadas à melhoria contínua nos postos de combustíveis credenciados à marca.





Benefícios





A ALE Combustíveis oferece um pacote completo de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, convênio farmácia, auxílio-creche ou acompanhante e o programa "Mamãe ALE". A companhia também disponibiliza o Total Pass, benefício corporativo que dá acesso a diversas academias e estúdios em todo o Brasil. Além disso, os colaboradores e seus familiares contam com um programa de apoio pessoal que oferece orientação psicológica, física, nutricional e fisioterápica, em parceria com a Alelo e a Auster.





A ALE também possui o selo "Empresa que Dá Feedback" da Gupy, que reconhece a eficiência da empresa no processo seletivo e a alta taxa de retorno aos candidatos. Esse reconhecimento reforça o compromisso da companhia com a transparência e a valorização dos profissionais.





Alerta





A ALE Combustíveis reforça que todas as vagas de emprego divulgadas estão disponíveis exclusivamente nos canais oficiais da companhia, como a página de recrutamento (Carreiras ALE) no campo "Trabalhe Conosco" do site oficial e no perfil da empresa no LinkedIn. A empresa não envia links de oportunidades de emprego por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens e não cobra qualquer pagamento para participação nos processos seletivos.





VAGAS DISPONÍVEIS POR CIDADE





Natal (RN)

- Advogado Pleno

- Analista de Cadastro Pleno





Guarulhos (SP)

- Analista de PCM Pleno





Goiânia (GO)

- Consultor Comercial B2B Júnior





Itajaí (SC)

- Consultor de Varejo e Qualidade Júnior





Sobre a ALE





A ALE, fundada em 1996, é a quarta maior distribuidora de combustíveis do país, com uma rede de cerca de 1,5 mil postos e 6,5 mil clientes ativos em 21 estados e no Distrito Federal. A empresa gera cerca de 14 mil empregos diretos e indiretos.





Para os revendedores, a companhia disponibiliza diferenciais, como a linha Energy (combustíveis de transição energética, mais eficientes e sustentáveis), o Clube ALE e Livelo (relacionamento e recompensas), a parceria com a Moove para fornecimento de lubrificantes da marca Mobil, a Academia Corporativa ALE (treinamento e capacitação), o programa Ligados na Qualidade (certificação do combustível), as unidades de Serviço Automotivo ALE Express e as lojas de conveniência A Esquina.