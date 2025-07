Conexão ODS 2025 é lançado em Natal com foco em transformação coletiva

Evento de Lançamento com Sidarta Ribeiro Luana Tayze No dia 14 de abril, foi oficialmente lançado em Natal o Conexão ODS 2025, iniciativa que mobiliza lideranças empresariais, setor público e organizações da sociedade civil em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. A próxima edição do evento será realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no Hotel Barreira Roxa, em Natal (RN). O encontro reuniu autoridades públicas, lideranças do setor privado, representantes de organizações da sociedade civil, patrocinadores e imprensa, apresentando os objetivos, o impacto esperado e os primeiros nomes confirmados da programação. A iniciativa é uma realização conjunta da Somos Um e do Pacto Global – Rede Brasil, com Sebrae RN e Centro Sebrae de Sustentabilidade como correalizadores nesta edição. Uma convocação à ação coletiva A abertura do evento contou com a palestra “Sonhos para o Amanhã”, ministrada pelo neurocientista e cofundador do Instituto do Cérebro da UFRN, Sidarta Ribeiro. Ele fez um alerta sobre a urgência da crise climática e o papel decisivo do setor privado na construção de um futuro mais justo e sustentável: “Vivemos um momento em que podemos tudo, mas não conseguimos quase nada. É hora de repensar o modelo de sociedade e o papel dos negócios na transformação coletiva”, afirmou. Falas inspiradoras e compromissos institucionais As lideranças das organizações realizadoras também participaram da cerimônia e reforçaram o compromisso do Conexão ODS com o desenvolvimento sustentável: “Sou uma pessoa inconformista. Decidi trabalhar por justiça social e fui buscar no mundo as melhores práticas para trazer inovação e transformação para o Nordeste.” — Ticiana Rolim, idealizadora do evento e presidente da Somos Um “É importante disseminar essa mentalidade e promover mudanças concretas. Ao mobilizar uma vasta rede de negócios, como é o caso do Sebrae, é possível fazer a diferença para um desenvolvimento mais sustentável e abrangente.” — João Hélio Cavalcanti, diretor do Sebrae RN “A questão de garantir a sustentabilidade do mundo é também a necessidade do setor privado se organizar. Este ano o Pacto Global celebra 25 anos — e é muito bom celebrar aqui em Natal, por meio do Conexão ODS.” — Guilherme Xavier, diretor-executivo interino do Pacto Global – Rede Brasil Primeiros nomes confirmados na programação Durante o lançamento, foram anunciadas algumas dos painelistas confirmadas para a edição 2025: Luciana Costa – diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES Nathália Arcuri – fundadora do canal Me Poupe! Dea Mendonça – cofundadora e CEO da Amazon People Cris Sultani – presidente do Instituto Beja O legado de um movimento em expansão O Conexão ODS 2025 dá continuidade à sua primeira edição, realizada em outubro de 2023, no Beach Park, em Aquiraz (CE), que reuniu mais de 800 lideranças empresariais e mais de 50 painelistas renomados, entre eles o Prêmio Nobel da Paz Muhammad Yunus. Com foco em justiça social, meio ambiente, diversidade, inovação e governança, o evento propõe uma nova rota para a Agenda 2030, com o protagonismo de regiões historicamente menos representadas nos grandes fóruns nacionais. “Mais do que um evento, o Conexão ODS é um chamado à ação para lideranças comprometidas com a construção de um futuro mais justo, sustentável e equilibrado,” conclui Ticiana Rolim. Grandes empresas comprometidas com a Agenda 2030 O Conexão ODS 2025 busca trazer as grandes lideranças empresariais para a dianteira das ações necessárias para construção de uma economia mais justa. Estarão presente no evento grandes marcas dos setores público e privado, do Nordeste e do Brasil. As experiências e boas práticas serão compartilhadas no palco e também na arena. São patrocinadores do evento a Aço Cearense, o Banco do Nordeste, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Grupo O Boticário e Instituto Riachuelo. São apoiadores a Brisanet, Café Santa Clara, Fecomércio Rio Grande do Norte e Solar Coca-cola.source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/especial-publicitario/conexao-ods-rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/17/conexao-ods-2025-e-lancado-em-natal-com-foco-em-transformacao-coletiva.ghtml