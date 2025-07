Antônio Fagundes, Barbixas e Mahmundi: veja agenda cultural do fim de semana em Natal

Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins na comédia 'Dois de Nós' Divulgação O fim de semana em Natal tem a peça "Dois de Nós", com Antônio Fagundes, Christiane Torloni, Thiago Fragoso e Alexandra Martins, na sexta (25) e no sábado (26), no Teatro Riachuelo. A Cia Barbixas apresenta o espetáculo "Improvável" no domingo (27). No Teatro Alberto Maranhão, a cantora e compositora potiguar Daniela Fernandes lança o single e projeto autoral "Terráquea", em comemoração aos seus 10 anos de carreira. Ainda na Ribeira, o Clube Frisson recebe a cantora, compositora e multi-instrumentista carioca Mahmundi, com o show "Remixes". 📳 Participe do canal do g1 RN no WhatsApp O g1 reuniu mais dicas culturais disponíveis a partir desta quinta-feira (24) até segunda-feira (28). Veja abaixo: Quinta-feira (24) Quinta Que Te Quero Samba - com Batuque de um Povo Local: Rua Coronel Cascudo 130, Cidade Alta (Bar da Nazaré) Horário: 19h Ingressos: entrada gratuita Circo Kroner Local: Arena das Dunas Horário: 20h (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Circo Razzani Local: BR-101 (próximo ao Centro Administrativo) Horário: 20h30 (há sessões na sexta, sábado e domingo) Ingressos: a partir de R$ 10 (clique AQUI) Sexta-feira (25) Peça "Dois de Nós" - Antônio Fagundes, Christiane Torloni , Thiago Fragoso e Alexandra Martins Local: Teatro Riachuelo (Midway Mall) Horário: 20h (também há sessão no sábado) Ingressos: a partir de R$ 75 (clique AQUI) Christiane Torloni e Antonio Fagundes falam sobre primeira vez juntos no teatro Revolver na Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Socorro Lima e Vidama no Afonso Local: Afonso Pub (Petrópolis) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) Ferro na Boneca e Forró Vem Chamegar no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (vendas na bilheteria) Sábado (26) Gian Danves em "Obrigado por ter vindo" - Gravação do especial Local: Black Hole Studio (Ponta Negra) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 12 (clique AQUI) Daniela Fernandes apresenta "Terráquea" Local: Teatro Alberto Maranhão Horário: 19h Ingressos: gratuito - um quilo de alimento não perecível (clique AQUI) Daniela Fernandes apresenta 'Terráquea' no TAM Brunno Martins Samba no Alpendre - Samba Preto no Branco Local: Alpendre (Natal Shopping) Horário: 19h Ingressos: gratuita (clique AQUI) Side Control e Carleton Leonard na Black Sheep Local: Black Sheep (Candelária) Horário: 19h Ingressos: a partir de R$ 15 (clique AQUI) Romário e Forró Axo Bom e Cris Velassy no Rastapé Local: Rastapé Casa de Forró (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 15 (vendas na bilheteria) Johny Cortez e Samba Preto no Branco na Catita Local: Buraco da Catita Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Frisson Convida: Mahmundi Local: Clube Frisson (Ribeira) Horário: 21h Ingressos: a partir de R$ 45 (clique AQUI) Mahmundi se apresenta em Natal neste sábado Roma Joana / Divulgação Aniversário de Joélika Dinniz - Bebamais Local: Casanova Ecobar Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 30 (clique AQUI) Resenha do Lucas Boquinha Local: Malca Club (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 35 (clique AQUI) Aniversário da Torcida Garra Alvinegra - Tony Farra, Gil do Andaraí, Pagode do Coxa e MC N10 Local: Ribeira Music Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 40 (clique AQUI) André Rangell - Especial Música Brasileira Local: Taverna Pub (Ponta Negra) Horário: 22h Ingressos: a partir de R$ 20 (clique AQUI) Waton Filho em "Como seria nossa vida?" Local: Natal Comedy Club Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 25 (clique AQUI) Domingo (27) Improvável - Cia Barbixas Local: Teatro Riachuelo Horário: 20h Ingressos: a partir de R$ 55 (clique AQUI) Segunda-feira (28) Segunda de Vagabundo Local: Rua Pereira Simões , 43 B, Rocas Horário: 20h Ingressos: entrada gratuita Segunda de Vagabundo é reconhecido como patrimônio culturalsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/o-que-fazer-em-natal-e-regiao/noticia/2025/07/24/antonio-fagundes-barbixas-e-mahmundi-veja-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-natal.ghtml