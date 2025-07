Operação policial em Extremoz teve mais de 6 horas de tiroteio; um homem ainda não se e A Polícia Civil confirmou que se trata de um dos criminosos mais procurados do Nordeste, responsável por dezenas de assaltos e assassinatos. O confronto começou por volta das 11h de sábado (26) na localidade conhecida como Portal do Sol, quando equipes da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) cumpriam mandados de prisão contra assaltantes de bancos foragidos. Os criminosos estavam escondidos dentro de uma casa. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a polícia, dentro da casa havia 3 criminosos. Um morreu no confronto inicial e uma mulher, que seria companheira de um dos bandidos, foi atingida e socorrida, mas também não resistiu. Militares do Bope, Batalhão de Choque, policiais da Polícia Rodoviária Federal e um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte dão apoio à ação. Após 18 horas de confronto, criminoso é morto pela polícia na Grande Natal Reprodução Tensão O dia foi de tensão durante todo o sábado e a madrugada de domingo no Portal do Sol. Alguns moradores tiveram que deixar suas casas por questões de segurança. Durante todo o dia rajadas de tiros eram ouvidas, além do estrondo de bombas. Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/27/apos-18-horas-de-confronto-criminoso-e-morto-pela-policia-na-grande-natal.ghtml