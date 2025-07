Nova manifestação do MST afeta trânsito em Natal

Manifestantes do MST passam pela Ponte de Igapó na manhã desta terça-feira (22). PRF/Cedida Uma nova manifestação promovida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) afeta o trânsito em Natal, na manhã desta terça-feira (22). A passeata começou em São Gonçalo do Amarante e seguiu pela BR-101. Por volta das 8h, o grupo passava pela Ponte de Igapó, em direção ao centro de Natal. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a manifestação ocorre em uma faixa de rolamento no sentido crescente da rodovia e conta com a presença de aproximadamente 500 manifestantes. REFORMA AGRÁRIA: Manifestação afeta trânsito na BR-406 na Grande Natal "A atuação da PRF visa prevenir acidentes, minimizar os impactos no tráfego e garantir a convivência segura entre os manifestantes e os demais usuários da rodovia", informou a corporação. Ainda de acordo com a polícia, o monitoramento será mantido durante todo o percurso, com agentes posicionados em pontos estratégicos para orientar o fluxo de veículos e assegurar a ordem no trânsito. O grupo realizou um primeiro ato nesta segunda-feira (21), quando saiu em caminhada do km 161 da BR-406, em São Gonçalo do Amarante, em direção a um ginásio poliesportivo na RN160, na mesma cidade. Os manifestantes passaram a noite no local. Segundo Márcio Mello, dirigente do MST no Rio Grande do Norte, o movimento cobra orçamento para a reforma agrária e o assentamento de cerca de 5 mil famílias no estado. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/22/manifestacao-afeta-transito-em-natal.ghtml