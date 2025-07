Após polêmica, alpinista do resgate de Juliana Marins receberá mais de meio milhão

Imagem: Reprodução Redes Sociais



A arrecadação online criada para recompensar Agam, o alpinista voluntário que participou do resgate do corpo da brasileira Juliana Marins na Indonésia, será integralmente destinada a ele. O valor ultrapassa R$ 522 mil e será transferido sem qualquer desconto de taxas.

O anúncio foi feito por Vicente Carvalho, fundador da plataforma Razões Para Acreditar, responsável pela campanha. A decisão anula a suspensão anterior da vaquinha, que havia sido interrompida após críticas envolvendo uma taxa administrativa de 20%.

A atitude de Agam, que atuou de forma voluntária no resgate em uma trilha no Monte Rinjani, ganhou grande repercussão e mobilizou milhares de doadores sensibilizados com sua dedicação.