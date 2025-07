Avião faz pouso forçado e bate em cerca ao tentar decolar de fazenda na Grande Natal

Caso aconteceu no fim da tarde de quinta-feira (10) na zona rural de Macaíba, segundo a Polícia Militar. Após pouso forçado, avião monomotor não consegue decolar de fazenda na Grande Natal Um avião monomotor fez um pouso forçado em uma propriedade rural de Macaíba, na Grande Natal, no fim da tarde de quinta-feira (10). O caso aconteceu por volta das 17h próximo às comunidades conhecidas como Tapará e Ladeira Grande, segundo a Polícia Militar. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Testemunhas informaram à polícia que os ocupantes da aeronave ainda tentaram levantar voo após o pouso, mas não conseguiram. O avião bateu em uma cerca da fazenda e virou. A cena da tentativa de decolagem foi registrada em um vídeo. Veja acima. Sem sucesso na tentativa, os ocupantes deixaram a aeronave no local e pediram informações a moradores da região para chegar à BR-304. Avião tentou decolar, mas bateu em cerca em Macaíba Reprodução O avião é um monomotor modelo Cessna U206D com matrícula ativa na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e se encontra regular para operação de voo panorâmico, segundo a agência. A aeronave pertence a uma empresa de paraquedismo. A Força Aérea Brasileira foi procurada pela Inter TV Cabugi, para dizer se o caso será investigado, mas não enviou posicionamento sobre o assunto até a última atualização desta reportagem. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/11/pouso-aviao-fazenda-macaiba.ghtml