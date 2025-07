Jovem de 21 anos morre ao perder controle de moto e bater em árvore na Rota do Sol

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (11) em Pium, em Parnamirim. Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (11) na Rota do Sol, na Grande Natal Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi Um jovem de 21 anos morreu na manhã desta sexta-feira (11) após perder o controle da moto que pilotava e bater em uma palmeira no canteiro central da Rota do Sol, em Parnamirim, na Grande Natal. Testemunhas informaram à polícia que outra pessoa estava na moto, foi socorrida e levada a uma unidade de saúde. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp A vítima foi identificada como José Felipe Gomes de Melo, de 21 anos. O acidente aconteceu na região de Pium, na região litorânea de Parnamirim, no início da manhã. A moto seguia no sentido Pium-Natal, quando o piloto perdeu o controle e bateu em uma palmeira que fica no canteiro central da rodovia. Segundo a Polícia Civil, um vídeo foi entregue às autoridades, a fim de auxiliar nas investigações. "A imagem denota que foi um acidente causado pelo próprio condutor. Talvez um deslize já que o tempo está chuvoso, tem muita água na pista. Não dá para ver se teria uma pedra que tinha na pista, algo do tipo", disse o delegado Verilton Barbosa, que atendeu a ocorrência. O delegado ainda informou que solicitou aos familiares da vítima que orientassem a outra pessoa que estava na moto a procurar a delegacia para prestar depoimento. 7 mortes por dia: dados revelam aumento no número de vítimas de acidentes de moto no país Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/11/jovem-morre-ao-perder-controle-de-moto-e-bater-em-arvore-na-rota-do-sol.ghtml