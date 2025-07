Circo Kroner estreia nesta sexta-feira (18), às 19h30, na Arena das Dunas

O encantamento do universo circense está de volta a Natal! Nesta sexta-feira (18), às 19h30, o renomado Circo Kroner faz sua aguardada estreia na Arena das Dunas, trazendo uma superprodução internacional que promete impressionar pessoas de todas as idades.





Após 20 anos longe da capital potiguar, o espetáculo europeu retorna com uma estrutura climatizada e moderna, repleta de atrações grandiosas. Mais de 60 artistas brasileiros com carreiras internacionais se apresentam em números de tirar o fôlego — como trapezistas, mágicos, acrobatas de pernas de pau, e o eletrizante globo da morte com cinco motos simultâneas. A emoção é embalada por uma banda ao vivo, garantindo uma verdadeira imersão musical e visual.





🎟️ Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$ 30, com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros pelo site circokroner.com.br . A arena conta com setores bem distribuídos para garantir ótima visualização, além de oferecer comodidades como banheiros de alto padrão, acessibilidade e segurança.





🗓️ Após a estreia, o circo segue com sessões especiais durante o fim de semana, nos dias 19 e 20 de julho, com três horários diários: 16h, 18h30 e 20h30. A temporada continua nas próximas semanas, e todas as novidades podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @circokroneroficial





Prepare-se para uma experiência mágica e inesquecível no Circo Kroner! ✨