Diretoria do Midiacom-RN é empossada durante evento em Natal

Entidade sindical reúne empresas de comunicação do Rio Grande do Norte. Posse aconteceu nesta segunda-feira (14) e atraiu autoridades políticas e empresariais à capital potiguar. Evento de posse da diretoria da Midiacom aconteceu nesta segunda-feira (14) em Natal Pedro Trindade/Inter TV Cabugi Natal sediou, nesta segunda-feira (14), a solenidade de posse da primeira diretoria do Sindicato das Empresas de Rádio, Televisão, Jornais, Portais e Revistas do Rio Grande do Norte (Midiacom-RN), criado para representar o mercado de comunicação no estado. O evento aconteceu durante a manhã no Hotel Escola Barreira Roxa e reuniu autoridades políticas e do segmento empresarial. Entre elas, o ministro das comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e os prefeitos de Natal e Mossoró, Paulinho Freire e Allyson Bezerra. De acordo com a diretoria, a entidade foi criada com a missão de fortalecer a representação institucional do setor de radiodifusão no estado e promover a defesa jurídica, sindical e econômica das empresas de mídia potiguares. A diretoria empossada Midiacom-RN é composta por: Presidência: Thiago Lajus, (InterTV). Vice-presidência de Rádio: Felinto Rodrigues Filho (Grupo Dial); Vice-presidência de Televisão: Micarla de Sousa (TV Ponta Negra) Vice-presidência de Jornais, Portais e Revistas: Fernando Fernandes (Sistema Tribuna de Comunicação) Vice-presidência de Relações Sindicais e Trabalhistas: João Soares (Band RN) Tesoureiro: Raniere de Andrade (Rede Tropical de Comunicação) O surgimento do Midiacom no RN foi deliberado por representantes de empresas das diferentes categorias de veículos de comunicação que se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária realizada em Natal. Empresas de comunicação criam sindicato A entidade passa a integrar o sistema sindical nacional, com vínculo à Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão (Fenaert) e Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). O presidente da entidade, Thiago Lajus, afirmou que o Midiacom-RN surge em um momento de avanço da inteligência artificial, da tecnologia 5G, e de discussões legislativas que afetam diretamente o mercado da comunicação brasileira. "O Midiacom vem para dialogar com os poderes, federações, ele vem para dialogar com a sociedade, vem para defender os interesses do próprio mercado, mas acima de tudo para contribuir com a essência da comunicação, que é comunicação que vai além dos interesses, é a comunicação que checa os fatos, que investiga as pautas, que abre espaço ao contraditório", afirmou. O presidente ainda reforçou que, embora sejam concorrentes em mercado, as empresas defendem juntas um segmento que abarca milhares de profissionais, o que justifica a criação da entidade. "Em tempos de mercantilização da notícia e de velocidade da informação que nós vivemos hoje, um movimento desse é importantíssimo para que a gente reafirme o papel da comunicação no cenário local, regional e nacional. Um outro pilar do Mediacom é justamente essa representatividade dos interesses locais junto a um cenário nacional", pontuou. O ministro das Comunicações, Frederico se Siqueira Filho, ressaltou a importância do diálogo do setor com o poder público. "É muito importante a iniciativa como essa aqui no estado do Rio Grande do Norte, que fortalece o setor de radiofusão, nesse momento que o setor passa por grandes transformações. O principal papel é justamente fortalecer as iniciativas. Agora, o Ministério de Comunicações está lançando a TV 3.0, que é a revolução do setor, com a televisão mais interativa para o canal aberto, justamente para fortalecer e apoiar essa transformação como um todo", considerou.