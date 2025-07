IA, Ciência de Dados e Jogos Digitais: IMD abre 55 vagas para cursos gratuitos em tecnologia

As inscrições custam R$ 70 e podem ser feitas até o dia 20 de julho. As vagas são destinadas a quem não possui cadastro ativo em cursos de graduação da UFRN. O Instituto Metrópole Digital (IMD), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), está oferecendo 55 vagas para cursos gratuitos na área de tecnologia. O processo seletivo inclui uma prova objetiva com conteúdos teóricos e práticos de Tecnologia da Informação (TI).





Os interessados devem se inscrever pelo site Sigaa, na seção “processos seletivos – formação complementar”, anexando documentos como diploma ou certificado de conclusão, histórico de graduação, documento de identificação com foto e CPF, todos em formato PDF. As oportunidades são para cursos de Bioinformática, Ciência de Dados, Inovação e Empreendedorismo, Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas e Jogos Digitais.