Refis Natal entra na última semana com descontos de até 100% nos juros para pagamento de dívidas

Programa de refinanciamento de dívidas com o Município de Natal vai até a próxima sexta-feira (18). Pagamento à vista dá 100% de desconto nos juros e até 90% na multa. Predio da Sefin, antiga Semut Divulgação O programa de refinanciamento de dívidas da Prefeitura do Natal, o Refis 2025, entra na última semana de adesão, que segue até a próxima sexta-feira (18). O programa oferece até 100% de desconto nos juros e até 90% na multa em mora para o pagamento de dívidas com o Município. Segundo a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), foram mais de 19 mil negociações realizadas desde o lançamento, em abril. O prazo inicial, que se encerraria em junho, foi estendido. "Sabemos que muita gente quer regularizar sua situação, mas acaba deixando para depois. O REFIS 2025 oferece uma chance real, com descontos generosos, entrada facilitada e várias opções de pagamento. É um momento de pensar no futuro, evitar dívidas e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade", disse o secretário municipal de Finanças, Marcelo Oliveira. Os descontos valem inclusive para contribuintes que tiveram parcelamentos anteriores cancelados por inadimplência, informou a Sefin. Veja os descontos Os contribuintes podem optar por pagamento à vista com 100% de desconto nos juros e até 90% na multa, ou parcelar em até 60 vezes, com descontos progressivos: Até 12 parcelas: 100% de desconto nos juros e 80% de desconto na multa de mora De 13 a 24 parcelas: 100% de desconto nos juros e 70% de desconto De 25 a 36 parcelas: 100% de desconto nos juros e 60% de desconto De 37 a 48 parcelas: 100% de desconto nos juros e 50% de desconto De 49 a 60 parcelas: 100% de desconto nos juros e 40% de desconto A entrada sempre equivale ao valor normal de uma parcela, e o valor mínimo da parcela é de R$ 50 para pessoa física e R$ 200 para pessoa jurídica. Atendimento online, presencial e novas formas de pagamento O contribuinte pode aderir ao programa: pelo Portal Directa (https://ift.tt/c9vglm2), com acesso via Gov.br. pelo atendimento de WhatsApp, no número (84) 98786-1990 presencialmente, na sede da secretaria, localizada na Rua Açu, 394, bairro Tirol. Pagamentos As opções de pagamento incluem PIX, ficha de compensação (em qualquer banco) e convênios com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Para quem é cliente do Banco do Brasil, há a facilidade do convênio direto, que dispensa a emissão de boletos. Basta acessar o aplicativo do BB, terminais de autoatendimento ou o internet banking, seguindo o caminho: Pagamentos > Impostos e Taxas > IPTU > RN > Natal. Outra vantagem oferecida pelo programa é a possibilidade de quitar os débitos utilizando cartão de crédito. Com essa opção, o contribuinte pode garantir o desconto máximo à vista e ainda parcelar o valor diretamente no cartão, tornando o pagamento mais acessível. Prazo de adesão do Refis é prorrogado em Natal