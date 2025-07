Inmet alerta para chuvas em Natal e mais 21 cidades do RN

Chuva na Ponte Newton Navarro, em Natal. STTU/Divulgação/ARQUIVO O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de acumulado de chuvas para 22 cidades do Rio Grande do Norte, incluindo a capital Natal, e de ventos costeiros para outras 22 cidades do estado (veja listas com alertas mais abaixo). 🟡 Os avisos de chuvas são da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo na escala de severidade do Inmet. Neste tipo de alerta, as chuvas previstas ficam entre 20 a 30 milímetros por hora ou até de 50 mm por dia. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Segundo o órgão, neste alerta há "baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco". Em caso de chuvas, é recomendado pelo Instituto: evitar enfrentar o mau tempo; observar alterações nas encostas; evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de necessidade ou para buscar mais informações, a orientação é acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Alerta 1: chuvas acumuladas ➡️ Início: 18h de sábado (26) | Fim: 10h de segunda-feira (28) Arez Baía Formosa Canguaretama Ceará-Mirim Extremoz Goianinha Macaíba Maxaranguape Monte Alegre Natal Nísia Floresta Parnamirim Pureza Rio do Fogo São Gonçalo do Amarante São José de Mipibu Senador Georgino Avelino Tibau do Sul Touros Vila Flor Alerta 2: chuvas acumuladas ➡️ Início: 10h de domingo (27) | Fim: 10h de segunda-feira (28) Arez Baía Formosa Canguaretama Espírito Santo Goianinha Pedro Velho São José de Mipibu Tibau do Sul Vila Flor *Sete cidades que constam nessa lista também estão no primeiro alerta. Alerta de ventos costeiros ➡️ Início: 10h de sexta (25) | Fim: 10h de segunda-feira (28) Segundo o Inmet, os riscos potenciais são de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla. Areia Branca Baraúna Caiçara do Norte Ceará-Mirim Galinhos Grossos Guamaré Jandaíra João Câmara Macau Maxaranguape Mossoró Parazinho Pedra Grande Porto do Mangue Pureza Rio do Fogo São Bento do Norte São Miguel do Gostoso Serra do Mel Tibau Touros ⬇️ Em junho Natal enfrentou problemas crônicos com chuvas que caíram na cidade. Veja abaixo: Problemas crônicos com chuva em Natal Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/27/inmet-alerta-para-chuvas-em-natal-e-mais-cidades-do-rn.ghtml