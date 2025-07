Lei reconhece Ilha de Santana, em Caicó, como patrimônio cultural, histórico e turístico do RN

Ilha de Santana em Caicó (Arquivo) DDrone/Governo do RN/Divulgação O Complexo Turístico Ilha de Santana, em Caicó, na região Seridó potiguar, agora é um patrimônio cultural, histórico, paisagístico e turístico material do Rio Grande do Norte. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp O reconhecimento foi oficializado por meio de uma lei publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial do Estado (DOE), após ser sancionada pela governadora do estado, Fátima Bezerra (PT). O governo também sancionou outra lei que reconhece a Caminhada Ilton Pacheco – Peregrinos de Sant’Ana de Caicó - como patrimônio cultural, histórico, religioso imaterial do Estado. Wesley Safadão, Xand Avião, Natanzinho, Zé Vaqueiro: veja atrações da Festa de Sant'Ana 2025 em Caicó Os novos patrimônios do estado estão ligados à tradicional Festa de Santana, celebrada há mais de 270 anos em Caicó. A programação oficial de 2025 começa nesta quarta-feira (16) e segue até 27 de julho. A caminhada é um dos eventos que abrem o evento, com a peregrinação de fieis do município de Currais Novos até Caicó - uma distância de aproximadamente 85 km. A Ilha de Santana recebem os shows da festa. Festa de Santana é lançada em Caicó Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/15/lei-reconhece-ilha-de-santana-em-caico-como-patrimonio-cultural-historico-e-turistico-do-rn.ghtml