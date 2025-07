Mossoró Sal & Luz reúne principais nomes da música gospel; veja programação

Em 2025 serão cinco dias de louvor e adoração, na Estação das Artes Elizeu Ventania. Thalles Roberto, Cassiane, Bruna Karla e Isadora Pompeo estão entre atrações. Thalles Roberto é uma das atrações do Mossoró Sal & Luz 2025 Divulgação O Mossoró Sal & Luz 2025, considerado o maior evento de cultura gospel do estado do Rio Grande do Norte, vai reunir atrações nacionais e regionais nos dois próximos fins de semana, na Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania. Estão confirmados nomes como Thalles Roberto, Cassiane, Bruna Karla, Paulo César Baruk, Novo Som, Isadora Pompeo e 3 Palavrinhas. 📳 Participe do canal do g1 RN no WhatsApp No total, serão cinco dias de shows - 18, 19, 24, 25, 26 de julho. A prefeitura de Mossoró informou que o espaço que vai receber o festival também foi ampliado para atender a um público maior do que nas edições anteriores. A programação será aberta na sexta-feira (18), com Eyshila, Som e Louvor e Isaías Saad. No sábado (19), os shows serão de Novo Som, Gabriel Guedes e Valesca Mayssa. Cícero Oliveira, Thalles Roberto, Eli Soares e Paulo César Baruk se apresentam no dia 24 (quinta-feira). Maria Marçal, Cassiane e Bruna Karla são as atrações do dia 25 (sexta-feira). O encerramento no dia 26 (sábado) tem shows de 3 Palavrinhas, Leandro Borges, Midian Lima e Isadora Pompeo. Além da programação musical, o Mossoró Sal & Luz tem espaço voltado para exposição de livros de editoras e autores religiosos. Há ainda momentos de adoração e louvor com a participação de representantes de diversas igrejas evangélicas. O festival contará ainda com o "Camarote da Inclusão", que receberá as pessoas com deficiência e seus acompanhantes, num espaço seguro e acessível. Uma praça de alimentação vai abrigar dezenas de comerciantes que aproveitam o festival para faturar uma renda extra. Também há o Espaço Kids com brincadeiras, brinquedos infláveis, atividades lúdicas e recreativas para o público infantil, de forma gratuita. Começa credenciamento de comerciantes para Mossoró Sal & Luz Confira a programação do Mossoró Sal & Luz: Sexta-feira (18) Eyshila Som e Louvor Isaías Saad Sábado (19) Novo Som Gabriel Guedes Valesca Mayssa Quinta-feira (24) Cícero Oliveira Thalles Roberto Eli Soares Paulo César Baruk Sexta-feira (25) Maria Marçal Cassiane Bruna Karla Sábado (26) 3 Palavrinhas Leandro Borges Midian Lima Isadora Pompeo Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/13/mossoro-sal-and-luz-reune-principais-nomes-da-musica-gospel-veja-programacao.ghtml