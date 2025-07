Redinha, Praia do Forte e Areia Preta: veja trechos impróprios para banho nesta semana na Grande Natal

Pontos são considerados como impróprios até a a próxima quinta-feira (17). Análise é feita diante da quantidade de coliformes termotolerantes encontrados na água. Praia de Areia Preta, em Natal Anadelly Fernandes/ARQUIVO Seis trechos da Grande Natal foram considerados impróprios para banho neste fim de semana - 12 e 13 de julho - segundo o último boletim de balneabilidade do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema). 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Os pontos são considerados como impróprios até a a próxima quinta-feira (17), já que o próximo boletim semanal divulgado pelo Idema está para a sexta (18). Os trechos em questão são: Foz do Rio Pirangi, em Nísia Floresta; Rio Pirangi (Ponte Nova), em Parnamirim; Rio Pirangi Pium (Balneário Pium), em Parnamirim; Escadaria de Mãe Luiza (Areia Preta), em Natal; Praia do Forte, em Natal; Redinha (Rio Potengi), em Natal. O Idema analisou 33 pontos de banho na Grande Natal, entre praias, rios e lagoas. Os trechos analisados ficam em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Extremoz. Como é feita a análise? ➡️ Segundo o Idema, para ser feita a avaliação é analisada a quantidade de coliformes termotolerantes - também chamados de fecais - encontrada nas águas. A classificação segue normas estabelecidas no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Os pesquisadores usam os resultados de cinco semanas consecutivas, para avaliar se o trecho está impróprio ou não. Se dois ou mais desses resultados possuírem mais de mil coliformes fecais por 100 ml de água, a praia é classificada como imprópria. O estudo, que faz parte do Programa Azul, é uma parceria entre o Idema, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (FUNCERN). História da Praia de Ponta Negra, em Natal Vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/13/redinha-praia-do-forte-e-areia-preta-veja-trechos-improprios-para-banho-nesta-semana-na-grande-natal.ghtml