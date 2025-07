Natal cai 16 posições em ranking sobre saneamento básico nas cidades brasileiras

Estação de Tratamento Jaguaribe deve entrar em funcionamento em agosto, segundo a Caern Caern/Divulgação Natal caiu 16 posições no Ranking do Saneamento 2025, realizado pelo Instituto Trata Brasil, com base em dados oficiais de 2023 nas 100 maiores cidades brasileiras. O levantamento foi publicado nesta terça-feira (15). A capital potiguar teve a terceira maior variação negativa, junto com o Rio de Janeiro, e saiu da 64ª posição no levantamento de 2024 para a 80ª neste ano. A maior queda no ranking foi de Campo Grande (MS), que perdeu 20 posições. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp Entre os nove municípios com maior variação negativa, a maioria registrou regressão no nível de atendimento de água. Já no caso de Natal e Vitória (ES), foram registrados menores níveis de atendimento em esgoto. Municípios com maior queda no ranking: No atendimento de esgoto, a capital potiguar teve uma queda de 10,13 pontos entre 2024 e 2025. A cobertura caiu de 53,79% no levantamento de 2024 (referente a 2022) para 43,66% no ranking de 2025 (dados de 2023). Quando o assunto é tratamento de esgoto, também houve queda de 50,2% para 43,66%. Em nota, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), que atende à capital, afirmou a metodologia de cálculo do sistema usado para aferição dos dados sofreu alterações, alinhando-se ao censo mais recente, o que impactou diretamente a comparação com anos anteriores. "A Caern ressalta que a perda de posição no ranking antecede uma significativa melhoria que será efetivada nos próximos dias. Até o final de agosto, o primeiro módulo da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Jaguaribe será ativado. Esta etapa crucial elevará a cobertura de esgotamento sanitário na Zona Norte de Natal dos atuais 3% para 43%. Com a ativação do segundo módulo da ETE Jaguaribe, a cobertura na região alcançará 95%, impulsionando a cobertura geral da capital para aproximadamente 80%", informou a companhia. A Companhia projeta que, em 2027, com a ativação da ETE Guarapes, Natal estará em conformidade com as exigências do Marco Legal do Saneamento, alcançando a universalização do esgotamento sanitário. Dados do ranking De acordo com o levantamento do instituto, a capital potiguar também vem registrando redução na cobertura do atendimento de água. Em 2019, a capital tinha cobertura de 96,63%, que caiu para 90,13% em 2023 - uma queda percentual de 6,73%. Instituto Trata Brasil mostra como a falta de saneamento afeta a saúde dos brasileiros Quanto o assunto é investimentos na área de saneamento, o valor levantado referente a 2023 foi de R$ 72,65 milhões. Embora seja maior que o aferido no ano anterior (R$ 40,51 milhões), o valor ficou abaixo dos aferidos entre 2019 e 2021. O investimento médio por habitante foi de R$ 119,13 no período, enquanto a média nacional foi de R$ 130,05. Por outro lado, a capital registrou queda na perda de faturamento (de 49,37% para 47,80%) e na perda na distribuição (de 54,61% para 50,24%). Também houve queda nas perdas por ligação, de 632,93 litros por dia para 582,58 litros por dia. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/16/natal-cai-16-posicoes-em-ranking-sobre-saneamento-basico.ghtml