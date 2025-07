VÍDEO: Motorista perde o controle da direção e caminhão fica pendurado em ponte na BR-304

Caminhão com carga de embalagens fica pendurado em ponte na BR-304, em Angicos Um caminhão carregado com embalagens plásticas ficou pendurado na estrutura de uma ponte na BR-304 no município de Angicos, na região Central do Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu por volta das 19h desta terça-feira (15), no km 178 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo seguia no sentido João Pessoa-Fortaleza quando saiu da pista ao cruzar com uma carreta no trecho da ponte, que é mais estreito. O motorista, de 30 anos, relatou que perdeu o controle do caminhão ao tentar desviar. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp O veículo ficou sustentado pelo guard rail – estrutura metálica de proteção instalada na ponte – e por pouco não caiu completamente. Apesar do susto, o condutor teve apenas lesões leves e permaneceu no local. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. A Polícia Militar também foi acionada para dar apoio à ocorrência. O caminhão foi retirado do local por volta das 5h30 com a ajuda de um guincho. Motorista perde o controle da direção e caminhão fica pendurado em ponte na BR-304 PRF Caminhão com carga de embalagens fica pendurado em ponte na BR-304, em Angicos PRF/Divulgaçãosource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/16/video-motorista-perde-o-controle-da-direcao-e-caminhao-fica-pendurado-em-ponte-na-br-304.ghtml