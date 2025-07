Natal se prepara para receber “Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil - CINDI” em agosto

Entre os dias 14 e 16 de agosto de 2025, o Centro de Convenções de Natal-RN recebe a 3ª edição do CINDI – Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil, evento que tem se consolidado como um dos mais relevantes espaços de formação, inovação e conexão na área da infância atípica.

Com o tema "Nem tudo é autismo", o CINDI 2025 amplia o olhar sobre os atrasos no desenvolvimento e reforça a importância de abordagens multiprofissionais e integradas no cuidado com crianças e adolescentes. São esperados mais de 2 mil participantes de todas as regiões do Brasil — entre eles, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, gestores, educadores, pesquisadores e empreendedores do setor, além de mais de 35 marcas de destaque na área para elevar a experiência do evento.

A programação conta com palestrantes nacionais e internacionais de referência em suas áreas, painéis temáticos, feira de exposições, ativações de marcas e experiências imersivas. E, um dos grandes destaques desta edição, será a plataforma de gamificação, que conectará os participantes ao conteúdo e aos expositores de forma dinâmica, tecnológica e engajadora.

Dentre os profissionais já confirmados para o CINDI 2025, estão: a psicóloga, especialista em neurociência e desenvolvimento infantil, diretora científica do evento, Bruna Andria; o neurologista, Renato Arruda; a psicóloga, Paula Kopruzinski; as terapeutas ocupacionais, Lindsay Hardy e Emilly Hills; as renomadas fonoaudiólogas, Elisabete Giuspi e Michelle Procópio e a doutora em biologia molecular, Graciela Pignatari; além de convidados dos patrocinadores como a FIAT, Fono com Amor, Insight, Grupo Castro, Spider e mais 15 profissionais de referência em suas áreas.

"O CINDI é mais do que um congresso — é um movimento. Queremos que as pessoas saiam do evento inspiradas, mais preparadas e conectadas com o que há de mais atual no desenvolvimento infantil. É um espaço para trocar, aprender e transformar.", destaca Ana Júlia Rodrigues, diretora do Instituto Beehave, organizador do evento.

A iniciativa tem como missão impactar diretamente a qualidade da assistência prestada a crianças com atrasos no desenvolvimento, fortalecendo redes de apoio, aproximando ciência e prática clínica, e valorizando os profissionais que atuam nessa jornada de cuidado. O Congresso hoje é um marco na educação dos profissionais do desenvolvimento infantil no nordeste e contribui para a garantia de prestação de serviços de mais qualidade no Brasil e em todo nordeste.

As inscrições já estão no último lote e podem ser feitas através do site www.congressocindi.com.br