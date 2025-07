Unidade de Oncologia Pediátrica da Liga chega a 92% de conclusão, Superintendência e senador Styvenson fazem visita técnica

As obras da Unidade de Oncologia Pediátrica da Liga Contra o Câncer chegaram a 92% de conclusão. A fase agora é das instalações de esquadrias e móveis para, logo em seguida, chegarem os equipamentos. O Rio Grande do Norte receberá o seu primeiro centro especializado em oncologia pediátrica.

Nesta segunda-feira, a Superintendência da Liga Contra o Câncer e o senador Styvenson Valentim fizeram uma visita às instalações, localizada em um prédio anexo à Policlínica, no bairro do Alecrim, em Natal.

Além do atendimento hospitalar, a unidade oferecerá ainda o Transplante de Medula Óssea e terá uma estrutura própria do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.

O investimento de R$ 47 milhões foi viabilizado a partir das emendas do senador Styvenson Valentim e ainda do Ministério Público do Trabalho, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias e a Casa Durval Paiva de Apoio a Criança com Câncer.

"É um sonho de muitas pessoas se tornando realidade, um grande sonho que em breve iremos concretizar, a Liga oferecendo tudo isso para o Rio Grande do Norte", destacou o membro da Superintendência e Coordenador Médico da Liga, o médico Arthur Villarim.

O senador Styvenson Valentim, durante a visita, lembrou de quando foi procurado pela direção da Liga para buscar recursos de emendas e, assim, viabilizar o andamento e conclusão da obra. "Estou muito feliz por ver tudo isso aqui para ser entregue para o nosso povo", disse o parlamentar.

"O Rio Grande do Norte ganha seu primeiro centro específico para pediatria, com a estrutura também para Transplante de Medula Óssea e o envolvimento com pesquisa e extensão", afirmou o membro da Superintendência e Tesoureiro da Liga, médico Luciano Luiz. O superintendente da Liga Roberto Sales e membros da Superintendência Ricardo Curioso e Maciel Matias também acompanharam a visita técnica.

Conheça um pouco mais a nova unidade

A Unidade de Oncologia Pediátrica da Liga, anexa à Policlínica, no bairro do Alecrim, terá 50 leitos, sendo 40 de leitos de internação e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). E ainda será instalado um setor exclusivo para Transplante de Medula Óssea.

Além da estrutura de leitos, consultórios e UTI, a unidade ainda terá espaços destinados para brinquedoteca e lazer dos pacientes e acompanhantes, inclusive com cinema.

A estrutura da unidade, com 6.600 metros quadrados de área construída, distribuída em cinco andares, também se colocará para a expansão das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga. No local será instalada mais uma unidade do centro para pesquisas em pacientes oncológicos, pediátricos e de transplante de medula óssea.