Período de chuvas aumenta risco de quedas entre idosos e pode levar a fraturas graves

O período de chuvas exige atenção redobrada com os idosos. Superfícies molhadas e escorregadias aumentam significativamente o risco de quedas, que podem trazer sérias consequências para essa faixa etária — especialmente quando há o agravante da osteoporose, doença silenciosa que compromete a resistência dos ossos.

De acordo com o neurocirurgião e cirurgião de coluna Marco Moscatelli, as alterações estruturais e metabólicas que acompanham o envelhecimento deixam o corpo mais vulnerável. "A osteoporose é uma doença causada pela perda da massa óssea e raramente apresenta dor antes que alguma fratura já esteja instalada", explica. Entre os idosos, principalmente mulheres após a menopausa, a descalcificação óssea se acelera devido à queda dos níveis hormonais de estrogênio, o que aumenta a propensão a fraturas mesmo em situações simples, como uma tosse, espirro ou uma pequena queda.



As consequências podem ser graves. "Fraturas vertebrais por compressão afetam cerca de 25% das mulheres no período pós-menopausa, chegando a 40% entre aquelas com mais de 80 anos, com um aumento de até 15% na mortalidade em comparação com quem não sofreu fraturas", alerta Moscatelli, com base em dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).







As fraturas mais comuns nesse público são as de vértebras, fêmur, punho (rádio) e braço (úmero). Além da dor intensa, é comum a diminuição da estatura após uma fratura vertebral. O tratamento inicial costuma ser clínico, com repouso e uso de analgésicos. Em casos persistentes, procedimentos minimamente invasivos, como a vertebroplastia e a cifoplastia — técnicas que utilizam cimento ósseo para estabilizar a fratura — podem ser indicados.



Prevenção



O especialista reforça: prevenir é sempre o melhor caminho. Algumas medidas ajudam a evitar tanto a osteoporose quanto as quedas. Entre elas, estão a prática regular de atividade física, exposição ao sol (para produção de vitamina D), alimentação rica em cálcio, controle hormonal adequado durante e após a menopausa e a redução do consumo de álcool e cigarro.



Dentro de casa, a atenção aos detalhes pode fazer toda a diferença. Manter os ambientes bem iluminados, instalar barras de apoio no banheiro, evitar tapetes soltos e objetos no chão e utilizar calçados antiderrapantes são atitudes simples, mas eficazes. Em tempos de chuva, é ainda mais importante secar imediatamente o piso molhado e redobrar os cuidados com calçadas e rampas.



"Quedas em idosos não são eventos banais. Muitas vezes, são o ponto de partida para uma sequência de complicações que comprometem gravemente a qualidade e a expectativa de vida", conclui Moscatelli.