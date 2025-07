RN: Polícia apreende mais de 200 kg de skunk avaliado em 5 milhões, escondidos em gabinetes de computador

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de 201 kg de skunk na madrugada desta terça-feira (22), próximo a Mossoró, no Oeste potiguar.





A droga, avaliada em mais de R$ 5 milhões, estava dividida em 167 tabletes escondidos em gabinetes de computador para tentar burlar a fiscalização e era transportada em um caminhão com destino à Paraíba.