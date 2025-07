Turista mineiro desaparece após ser arrastado por correnteza em praia de Pipa

Policial Militar, de Belo Horizonte, está desaparecido após afogamento no RN Um turista de Minas Gerais desapareceu na Praia do Amor, em Pipa, no litoral do Rio Grande do Norte após ser arrastado pela correnteza, na tarde desta quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas que faziam parte de um mesmo grupo também foram arrastadas. Três conseguiram sair do mar por conta própria e uma foi resgatada com o auxílio de um surfista. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp A ocorrência foi registrada por volta das 15h, segundo os bombeiros. Militares foram deslocados para o local e as buscas pelo banhista foram iniciadas ainda durante a tarde, mas acabaram suspensas à noite por falta de visibilidade. Turista é arrastado por correnteza e desaparece na praia de Pipa O trabalho de busca foi retomado no início da manhã desta sexta (25) com o apoio de mergulhadores e de um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, no entanto, o turista, que é um policial militar, não foi localizado até a última atualização desta reportagem. "A Praia do Amor é a que tem o maior índice de afogamentos no estado. Só no primeiro semestre foram mais de 40 ocorrências registradas no local. Tem um trânsito muito forte de turistas no local e a correnteza lá é muito forte. Representa uma área de risco", afirmou o aspirante Vidal, do Corpo de Bombeiros. Praia do Amor, Pipa, Tibau do Sul (Arquivo) Fernanda Zauli/g1 Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/25/turista-desaparece-apos-ser-arrastado-por-correnteza-em-pipa.ghtml