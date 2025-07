Policiais militares do Ceará são presos suspeitos de homicídio, roubo e disparos contra comércios e casas no RN

Arma, munições e materiais apreendidos durante operação no RN PCRN/Divulgação Uma operação deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu três policiais militares do Ceará suspeitos de crimes como homicídio, roubo e disparo de arma de fogo contra comércios e residências de Mossoró, na região Oeste potiguar. Além das prisões preventivas, a polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão contra os suspeitos, expedidos pela Justiça do RN. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Segundo a Polícia Civil, a operação surgiu a partir da investigação de um roubo, com restrição de liberdade das vítimas, ocorrido no dia 20 de maio no bairro Alto do Sumaré. As investigações também envolvem um homicídio praticado no mesmo dia no bairro Abolição 5 e disparos de arma de fogo contra estabelecimentos comerciais e residenciais no bairro Abolição 4. Policial é preso por roubar dinheiro, joias e caixas de whisky da casa de idosos em Mossoró; veja vídeo da invasão Ao todo, mais de 20 policiais civis atuam na "Operação Desvirtuados", que é coordenada pela 15ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP/Mossoró) e pela Delegacia de Furtos e Roubos (DEFUR/Mossoró). Outras delegacias potiguares e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM do Ceará também apoiaram a ação. Segundo a Polícia Civil, mais detalhes sobre a operação serão divulgados ao longo desta sexta-feira (25). Veja os vídeos mais assistidos no g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/25/prisao-policiais-suspeitos-de-crimes-mossoro.ghtml