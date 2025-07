Veja como vai ficar a nova Praça da Árvore de Mirassol após revitalização

Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Prefeitura de Natal A Prefeitura de Natal assinou nesta terça-feira (22) as ordens de serviço para a revitalização da Praça da Árvore de Mirassol e para a manutenção da estrutura da própria Árvore, um dos principais cartões-postais da cidade. Veja imagens abaixo. O pacote de obras, conduzido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), prevê um investimento de R$ 2,2 milhões e inclui também a requalificação do Mercado Público das Quintas. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O novo pavilhão da Praça da Árvore, em Capim Macio, zona Sul, terá cobertura fixa com 584 metros quadrados e prazo de execução de quatro meses. O projeto, desenvolvido pela equipe técnica da Semsur, terá formas orgânicas em duas estruturas sobrepostas, decorativos em concreto, estrutura de madeira, paisagismo integrado, bancos com tecnologia que reduz a absorção de calor, além de lixeiras, floreiras e balizadores com design moderno. “Essa é uma obra que vai ficar permanente. A Praça de Mirassol será revitalizada para receber feiras e artesanato e poderá ser utilizada durante todo o ano, não apenas no Natal”, afirmou o prefeito Paulinho Freire. A Árvore de Mirassol também passará por nova manutenção estrutural. A última reforma ocorreu em 2021, e a estrutura metálica sofre desgaste por sol, chuva e maresia. “Estamos fazendo um estudo para que a Árvore possa ficar ligada o ano todo. Queremos criar mais atrações para que turistas permaneçam mais tempo em Natal e encontrem pontos de visitação ao longo do ano”, disse Paulinho. De acordo com o secretário Felipe Alves, a proposta é transformar o espaço em um ambiente de convivência permanente, com identidade visual própria. “A nova cobertura do pavilhão será um símbolo arquitetônico, funcional e acolhedor, pensado para valorizar o convívio e o bem-estar dos cidadãos”, afirmou. Além da Praça e da Árvore, o pacote inclui a requalificação do Mercado das Quintas, na zona Oeste. O local vai receber melhorias na cobertura, pintura, revisão elétrica, novos ventiladores, palco para eventos e adequações de acessibilidade, com investimento de R$ 150 mil. “Era um pedido antigo da população das Quintas, que tem um grande orgulho do mercado. Vamos requalificar e entregar um espaço renovado, com palco para eventos e melhorias para os comerciantes e visitantes”, completou o prefeito. Veja imagens de como vai ficar a praça: Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Reprodução Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Reprodução Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Reprodução Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Prefeitura de Natal Praça da Árvore de Mirassol passará por obras Reprodução Prefeitura anuncia reforma de Praça da Árvore de Mirassol e Mercado das Quintas, em Natal Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/07/23/veja-como-vai-ficar-a-nova-praca-da-arvore-de-mirassol-apos-revitalizacao.ghtml