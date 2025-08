Binário das ruas Jaguarari e São José tem novos trechos liberados neste sábado (2) em Natal; veja o que muda

Novo trecho do binário começa a funcionar neste sábado (2) Augusto César Gomes/g1 A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal (STTU) vai liberar neste sábado (2), a partir das 5h, um novo trecho do binário formado pelas ruas Jaguarari e São José, na Zona Sul da capital. A liberação acontece mesmo com a pintura da sinalização horizontal ainda em fase de conclusão. Com a ampliação, o tempo médio de deslocamento nas vias deve cair para até 12 minutos, segundo a STTU. O binário reorganiza o fluxo de veículos em sentidos opostos, buscando evitar cruzamentos, reduzir sinistros e melhorar a fluidez em uma área que recebe cerca de 25 mil veículos por dia. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Além disso, de acordo com a pasta, o projeto inclui nova sinalização, calçadas acessíveis, rampas dentro das normas técnicas e ciclofaixas, o que vai ampliar em 6,36 km a malha cicloviária da região. LEIA TAMBÉM Pode ou não pode? Instalação de placas para novo binário em Natal causa confusão em motoristas A secretária da STTU, Jódia Melo, explica que a obra faz parte do plano de mobilidade do município. “O binário é um passo essencial para a mobilidade de Natal. É uma solução eficiente, segura e sustentável, alinhada ao nosso Plano de Mobilidade”, disse. Como funciona o binário Atualmente, o binário opera da seguinte forma: Rua Jaguarari: sentido Zona Sul/Centro, entre a Rua Meira e Sá e a Avenida Antônio Basílio. Rua São José: sentido Centro/Zona Sul, entre a Avenida Lima e Silva e a Avenida Governador Juvenal Lamartine. Com a nova etapa, a Rua Jaguarari passará a operar também no sentido Zona Sul/Centro entre a Avenida Antônio Basílio e a Avenida Capitão-Mor Gouveia. Já na Rua São José começa na Avenida Capitão-Mor Gouveia e segue até a a Avenida Governador Juvenal Lamartine. Veja os vídeos mais assistidos do g1 RNsource https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/08/01/binario-das-ruas-jaguarari-e-sao-jose-tem-novos-trechos-liberado-neste-sabado-2-em-natal-veja-o-que-muda.ghtml