Areia invade pista e oferece risco a motoristas na Grande Natal
Areia toma calçadão da Praia do Forte em Natal O vento que sopra com força nesta época do ano no litoral do Rio Grande do Norte tem causado transtornos em diferentes pontos da Grande Natal. Nesta segunda-feira (6), uma professora caiu da moto que pilotava ao derrapar na areia acumulada sobre o asfalto na avenida Litorânea, na praia da Redinha Nova, em Extremoz. A areia vinda da praia tem invadido a pista e se transformado em risco para motoristas, ciclistas e outras pessoas que passam pelo local. A areia fina espalhada pelo vento deixa o terreno escorregadio e dificulta a passagem. Moradores e trabalhadores da região afirmam que o problema é recorrente e que acidentes são frequentes. Mesmo com ações de limpeza realizadas periodicamente, o vento volta a cobrir o asfalto poucos dias depois. Areia cobre asfalto da avenida Litorânea, na praia de Redinha Nova, em Extremoz Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte (DER-RN) informou que está ciente da situação e realiza ações rotineiras de retirada da areia. Segundo o órgão, os ventos fortes que atingem a área fazem com que o material retorne rapidamente à pista. O DER afirmou ainda que uma nova equipe será enviada nos próximos dias para reforçar a limpeza no trecho — a última foi feita na quinta-feira passada. Praia do Forte Em Natal, o problema também se repete, mas no calçadão da Praia do Forte. A areia vinda da faixa de praia cobre a área de passeio, especialmente entre a Praça da Bíblia e as quadras esportivas próximas ao viaduto de Santos Reis. Areia forma duna em cima de calçadão e invade pista na Praia do Forte, em Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi O acúmulo tem preocupado comerciantes, que relatam prejuízos e a redução no número de clientes. A Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana) informou que realiza limpeza manual todos os dias e limpeza mecanizada semanalmente na região. Com o aumento da intensidade dos ventos entre agosto e outubro, o órgão disse que reforçou as equipes para varrer e remover a areia, e que o trabalho será mantido ao longo da semana para garantir a manutenção da área limpa e segura para pedestres e ciclistas.
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/06/areia-invade-pista-e-oferece-risco-a-motoristas-na-grande-natal.ghtml