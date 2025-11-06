'Golpe do Nudes': homem é preso em Cuiabá suspeito de extorquir R$ 500 mil de mulher no RN
Viatura da polícia em frente ao local onde os mandados contra o suspeito foram cumpridos Polícia Civil de Mato Grosso Um homem, de 29 anos, foi preso suspeito de exigir dinheiro de mulheres para não divulgar fotos íntimas das vítimas, durante a Operação Cyber Guard, cumprida pela Polícia Civil, em Cuiabá, nesta quinta-feira (6). Com a prisão, o suspeito passa a ser investigado pelo crime de extorsão cibernética. Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, após uma moradora de Caicó (RN) registrar uma denúncia relatando que estava sendo ameaçada por um homem na internet, com fotos dela. A vítima informou que chegou a pagar cerca de R$ 500 mil ao suspeito para impedir a divulgação das imagens. 📱 Baixe o app do g1 para ver notícias de MT em tempo real e de graça A operação cumpriu ainda três mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de bens e valores que somam R$ 460 mil, todos em nome do investigado. Embora cumpridas em Mato Grosso, as ordens judiciais foram expedidas pela Justiça do Rio Grande do Norte. De acordo com a investigação, o suspeito criava perfis falsos nas redes sociais e usava meios tecnológicos para ameaçar mulheres e forçá-las a fazer transferências bancárias para ele. Veja os vídeos que estão em alta no g1 A Polícia informou que o crime cometido pelo suspeito é do tipo conhecido como “Golpe do Nudes”, no qual os golpistas se passam por homens ou mulheres jovens e entram em contato com as vítimas por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens para extorquir dinheiro. As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur) de Caicó (RN), com apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) de Mato Grosso.
source https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2025/11/06/golpe-do-nudes-homem-e-preso-em-cuiaba-suspeito-de-extorquir-r-500-mil-de-mulher-no-rn.ghtml