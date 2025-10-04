Base Aérea de Natal realiza 'Portões Abertos' neste domingo (5); entrada é gratuita
Base Aérea de Natal realiza 'Portões Abertos' neste domingo (5) Divulgação/BANT A Base Aérea de Natal (BANT) realiza neste domingo (5) mais uma edição do "Portões Abertos", evento tradicional que aproxima a população potiguar do universo da aviação militar. A programação vai das 9h às 17h. A entrada é gratuita. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Em edições anteriores, o Portões Abertos reuniu cerca de 40 mil visitantes. Entre as atrações confirmadas neste domingo estão a demonstração da equipe de paraquedismo da Força Aérea Brasileira (FAB), os Falcões, além de exposição estática de aeronaves, apresentações musicais e show do cantor e membro honorário da FAB, Waldonys. O público também poderá visitar estandes de instituições parceiras, praça de alimentação e o espaço kids. As pessoas com deficiência (PCD) terão acesso garantido durante todo o evento. No entanto, das 8h às 9h, a BANT abrirá os portões exclusivamente para este público, em um horário diferenciado com menor fluxo de visitantes, oferecendo mais comodidade e segurança. Localizada em Parnamirim, na Grande Natal, a Base Aérea tem papel histórico desde a Segunda Guerra Mundial, quando ficou conhecida como o "Trampolim da Vitória". Hoje, abriga unidades de instrução e operação da FAB, como os esquadrões Rumba, Joker, Gavião, Falcão e Pastor, além de ser ponto estratégico para missões no Nordeste. Base aérea de Natal completa 83 anos Vídeos mais assistidos do g1 RN
