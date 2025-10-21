Caminhão tomba e deixa BR-101 parcialmente interditada na Grande Natal
Caminhão tomba na BR-101 e causa interdição parcial da rodovia na Grande Natal Um caminhão carregado de cana-de-açúcar tombou e causou a interdição parcial da BR-101, em São José e Mipibu, na Grande Natal, na manhã desta terça-feira (21). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5h40 na altura do quilômetro 127, em direção a João Pessoa. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Caminhão tomba e interdita parcialmente a BR-101 na Grande Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi "A via está sinalizada e o trânsito flui com lentidão, utilizando parte da faixa da esquerda e parte do canteiro", informou a corporação. Uma equipe da PRF foi enviada ao local para controlar o tráfego. Ainda de acordo com a polícia, o acidente não deixou vítimas. Fila de carros na BR-101 na Grande Natal Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/21/caminhao-tomba-e-deixa-br-101-parcialmente-interditada-na-grande-natal.ghtml