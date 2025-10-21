Empresário encontrado com tiro na cabeça e mãos amarradas dentro de carro morre em hospital no RN
Pedro Paulo de Andrade Netto, de 65 anos, foi encontrado gravemente ferido dentro de carro na Grande Natal Redes sociais O empresário, publicitário e advogado Pedro Paulo de Andrade Netto, de 65 anos, morreu no Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, após ter sido encontrado com um tiro na cabeça e com as mãos amarradas dentro de um carro na Grande Natal. O caso aconteceu na manhã do último sábado (18). O empresário estava no banco de passageiro de um veículo parado uma estrada de terra entre os distritos de Alcaçuz e Pirangi, no município de Nísia Floresta. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu na tarde do domingo (19). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O companheiro de Pedro Paulo também estava no local e foi achado sentado há cerca de 100 metros do veículo. Conforme o depoimento do homem à polícia, eles teriam sido vítimas de um assalto. O companheiro contou que conseguiu correr, enquanto Pedro Paulo permaneceu no veículo realizando transferências bancárias para os criminosos. Dois celulares foram levados. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado inicialmente como latrocínio (roubo seguido de morte). No entanto, o delegado Bruno Leonardo, responsável pelo inquérito, informou que outras hipóteses não estão descartadas. O que é latrocínio? Pedro Paulo de Andrade Netto era uma figura conhecida em Natal. Ex-presidente do Sindicato dos Atores do Rio Grande do Norte, ele também comandou uma agência de modelos nas décadas de 1980 e 1990. Antes do relacionamento atual, Pedro Paulo foi casado e deixa dois filhos e a ex-esposa. A família informou que as córneas do empresário foram doadas. O empresário será sepultado na manhã desta terça-feira (21) no Cemitério do Alecrim, em Natal. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/21/morte-empresario-grande-natal.ghtml