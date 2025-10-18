Criança viraliza ao fazer 'parto cesárea' em ovos e ajudar pintinhos a nascerem no RN
Criança viraliza ao fazer 'parto cesárea' em ovos e ajudar pintinhos a nascerem no RN Berçário pronto, mãos esterilizadas com álcool, ultrassom e, em seguida, a 'cesárea'. A imagem que pode vir à mente é de um parto de um bebê em uma maternidade, mas o procedimento é para o nascimento de um pintinho no galinheiro de um sítio na zona rural de Caraúbas, na região Oeste do Rio Grande do Norte. A pequena Sofhya de Moura, mais conhecida como Sofhya Vaqueira, de 7 anos, viralizou na internet ao mostrar os "partos" de pintinhos. Ela abre ovos que já passaram do prazo de eclosão a fim de ajudar os bichos que não conseguiram quebrar a casca. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O berçário é um balde com terra e um pano limpinho, o exame de som consiste em aproximar o ovo da orelha e identificar onde está o bico da ave. Por fim, a cirurgia envolve quebrar a casca com cuidado e ajudar o pintinho a sair do ovo. Sofhya viralizou na internet ao fazer 'parto' de pintos em sítio do RN Arquivo pessoal/Cedidas O manejo aprendido com os pais produtores rurais foi registrado em alguns vídeos da menina no perfil que ela mantém nas redes sociais. Um deles viralizou e alcançou mais de 3,7 milhões de visualizações. O cuidado com os animais recebeu elogios nas redes sociais, com internautas apontando que Sofhya teria vocação para a Medicina Veterinária. A criança confirma o amor pelos animais, mas tem outros planos para o futuro além da veterinária. "Eu amo os animais. Eu quero ser veterinária, professora e correr vaquejada. Eu aprendi isso com meu pai, minha mãe e minha avó e hoje sou em quem faz (os partos)", diz. Sofhya tem cerca de 990 mil seguidores no seu perfil no instagram, aberto ainda durante a pandemia e administrado pela mãe, a agricultora e pedagoga Vanessa de Moura. Redes sociais como terapia para o autismo Vanessa conta que resolveu usar as redes sociais para incentivar a filha, que tinha atrasos na fala e foi diagnosticada com autismo de suporte nível 3 aos 2 anos e 11 meses. “A gente iniciou nas redes sociais como uma forma de ajudar ela na fala, que era bem prejudicada na época”, conta Vanessa. “As gravações começaram como um momento de diversão, mas também de aprendizado. Quando ela cozinha, por exemplo, trabalha concentração, quantidade, coordenação. Foi um complemento importante”, explica. Sofhya mostra rotina do sítio da família na internet Arquivo pessoal/cedidas Com o tempo, a evolução de Sofia passou a inspirar outras famílias. “Hoje, muitas pessoas chegam dizendo que ela nem parece autista. Mas não é sobre parecer ou não”, afirma Vanessa. As redes sociais são um complemento ao tratamento. Sofhya vai à escola, na cidade de Caraúbas e faz terapias semanalmente. Mãe e filha chegam a sair de manhã de casa e só voltar à noite, em alguns dias. O pai e a irmã mais velha, de 16 anos, também participam dos vídeos da criança, que ainda contam com receitas e outras atividades do cotidiano da roça. A mãe explica que a família não tem renda garantida pelos vídeos, mas ganhou um grande presente do cantor Júnior Vianna, de quem Sophya é fã. Ele realizou a reforma da casa da família, na comunidade Baixa do Meio, localizada há cerca de 15 km da cidade. "A gente vai permanecer nas redes sociais, mas sempre priorizando os estudos, que é o mais importante, a infância, o lazer, o descanso. Sempre tem essas prioridades. E as redes sociais entram como um momento de diversão na nossa vida", diz a mãe. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
