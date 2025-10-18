Quem são os envolvidos no atentado ocorrido no interior do RN
Três pessoas morrem em troca de tiros no Alto Oeste potiguar Três pessoas morreram no atentado ocorrido em uma loja de veículos na cidade de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, no fim da tarde de quinta-feira (16). Dois criminosos invadiram a concessionária e mataram a tiros duas pessoas. Um dos suspeitos acabou morto a tiros por um policial militar a paisana que também estava no local - o outro suspeito fugiu. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Uma das armas, uma pistola, foi apreendida pela polícia. Para a Polícia Civil, o alvo dos crimniosos era o empresário. A Delegacia da Polícia Civil de São Miguel assumiu a investigação e trata o caso como execução. "Até o momento não se sabe a motivação do crime, já que o empresário era bem quisto na cidade, mas os criminosos vieram para executar ele”, afirmou o delegado Jonaildo Cândido. Foto 1: Isomar Cesário Soares, empresário | Foto 2: Miquéias Oliveira de Carvalho, jovem aprendiz | Foto 3: Paulo José Santos Monteiro, suspeito Divulgação VEJA TAMBÉM MAIS IMAGENS: Novo vídeo mostra criminoso perseguindo empresário assassinado no interior do RN O g1 organizou, abaixo, algumas informações sobre os envolvidos no caso. Isomar Cesário Soares, 51 anos O empresário Isomar Cesário era o proprietário da loja de veículos que foi invadida pelos criminosos. Segundo a polícia, ele era o alvo dos criminosos e foi alvejado por vários disparos. Ao perceber a chegada dos homens armados, ele levantou da mesa e correu até o outro lado da rua, mas acabou atingido. O empresário chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Isomar era proprietário também de um posto de combustíveis que ficava ao lado da concessionária. Empresário Isomar Cesário Soares, de 51 anos, foi morto a tiros em São Miguel, RN Redes sociais Paulo José Santos Monteiro, 32 anos Segundo a polícia, ele foi um dos executores do empresário. O suspeito chegou acompanhado de um comparsa e acabou baleado por um policial a paisana que estava na concessionária e que presenciou o crime. Segundo a Polícia Civil, ele era natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, e estava envolvido com crimes como assaltos a banco. Paulo José Santos Monteiro, 32 anos Divulgação Miquéias Oliveira de Carvalho, 19 anos O jovem havia saído do trabalho e parou do lado de fora da concessionária para calibrar o pneu do carro quando foi atingido por uma bala perdida. Natural da cidade de Coronel João Pessoa, no interior do Rio Grande do Norte, Miqueias era filho único e havia virado jovem aprendiz de uma empresa de telecomunicações há duas semanas. Ele também praticava jiu-jitsu. Miquéias Oliveira de Carvalho, de 19 anos, foi atingido por bala perdida durante atentado em São Miguel, RN Reprodução/Redes sociais Policial a paisana O policial militar a paisana, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, estava dentro da loja, sentado ao lado do dono, e presenciou o atentado. Ele reagiu e baleou um dos criminosos, que morreu no local. O policial chegou a trocar tiros ainda com o outro criminoso, que fugiu de moto. O crime O crime foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local (veja acima). Um dos vídeos mostrou dois homens chegando a uma concessionária de veículos em uma motocicleta. O passageiro desceu armado e caminhou em direção ao empresário dono da concessionária, que estava sentado em uma mesa e correu ao perceber a arma. O piloto também sacou uma arma e os criminosos atiram contra o empresário. Crime aconteceu em loja de carros em São Miguel, no Alto Oeste potiguar Reprodução Durante o ataque, um homem de camiseta vermelha, que estava sentado na mesma mesa que Isomar, se levantou, correu para entre os carros, sacou uma arma e atirou contra um dos criminosos, que morreu no local. Segundo a polícia, esse atirador era um policial militar a paisana. Outro vídeo mostrou o momento em que o jovem Miquéias, que estava em um carro preto do lado de fora da concessionária, saiu do veículo correndo e caiu em uma calçada. Ele morreu ainda no local. Segundo a polícia, o rapaz foi atingido por uma bala perdida no peito. Após o tiroteio o outro criminoso voltou para dentro da loja, subiu na moto e fugiu do local. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/18/quem-sao-os-envolvidos-no-atentado-ocorrido-no-interior-do-rn.ghtml