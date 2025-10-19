Helicóptero da FAB faz pouso de emergência em praia na Grande Natal
Helicóptero da FAB faz pouso de "precaução" em praia do RN Um helicóptero da Força Áerea Brasileira (FAB) fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (18) na Praia de Barra do Rio, no município de Extremoz, na Grande Natal. Em nota, a FAB informou que o helicóptero precisou fazer um pouso de "precaução", mas não detalhou qual seria o problema da aeronave. Testemunhas relataram que viram fumaça saindo dele. "Comecei a abrir o bar, escutei o barulho de três aeronaves. Quando olhei aqui para trás, elas vinham juntas, mas a terceira, do meio, começou a fumaçar; As outras duas se distanciaram dela e começaram a sobrevoar a área, acho que, a princípio, procurando algum campo para pousar", contou Marcelo Babau, que proprietário de um bar na região. O helicóptero é um H-36 da FAB, que possui cerca de 20 metros de cumprimentos, 5 de altura e pesa mais de 5 toneladas. A capacidade dessa aeronave, que é usada missões de resgate, é para 30 pessoas. Avião da FAB pousou em praia na Grande Natal Thiago César/Inter TV Cabugi O trecho onde a aeronave precisou pousar faz parte de uma rota comum para esses helicópteros. Mas a situação chamou a atenção de moradores. "Fiquei com medo, porque o helicóptero da praia de Genipabu, que vai para a lagoa, é totalmente diferente. Esse era muito estranho, parecia que ia acabar tudo", disse a dona de casa Ilza Oliveira, reforçando o barulho feito pela aeronave. A cabelereira Clesiane Miguel também disse que percebeu o helicóptero mais baixo do que de costume. "Ele estava circulando muito baixo,. Cada vez que ele dava a volta ia mais baixo ainda, acho que estava procurando um canto próximo para pousar, observar um canto que dê pra ele pousar. Aí achou aqui nosso lugar, essa praia linda", disse. Até a noite deste sábado (18), a FAB não havia informado se a aeronave havia sido retirado do trecho. Avião da FAB pousou em praia na Grande Natal Thiago César/Inter TV Cabugi
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/19/helicoptero-fab-pouso-praia-grande-natal.ghtml