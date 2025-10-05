5ª edição do Festival Literário de Currais Novos começa neste domingo (19)
Socorro Acioli e Marcelino Freire estão entre os convidados da Feira O Festival Literário de Currais Novos (FLIC) começa a 5ª edição neste domingo (19) com vasta programação para movimentar a cena literária e cultural do interior do estado até o próximo sábado (25). Neste ano, o evento vai homenagear a musicista paraibana radicada em Currais Novos Suetônia Batista. O FLIC é gratuita e acontece no Espaço Avoante de Cultura, na Escola do Legislativo José Bezerra Gomes, na Praça Tomaz Salustino e no Teatro Municipal Ubirajara Galvão. Escritores nacionais e vencedores do Prêmio Jabuti, como Socorro Acioli e Marcelino Freire, estão confirmados na programação, que é gratuita. A abertura do FLIC conta com uma sessão de música da Banda Musical Maestro Santa Rosa e o espetáculo "O Torto Andar do Outro", da Companhia Pão Doce. Além de apresentações, o FLIC terá sessões de cinema, Feira do Livro, exposições em parceria com a BiblioSesc, rodas de conversa com escritores e artistas potiguares, como Iara Maria Carvalho, Wescley J.Gama, Maria Maria Gomes e Regina Azevedo. O evento ainda conta com exposições literárias e artísticas e o encantador MiniFLIC, espaço voltado especialmente para o público infantil, com contação de histórias, apresentações teatrais e recreação. "O FLIC 2025 valoriza a literatura em todas as suas dimensões, reunindo autores locais, regionais e nacionais em uma celebração da escrita. Entre os destaques estão Socorro Acioli e Marcelino Freire, dois grandes nomes da literatura brasileira contemporânea, reconhecidos por suas obras premiadas e pela contribuição à cultura do país", explicou Mattson Ranier, um dos organizadores do evento. "Chegar à quinta edição do FLIC é celebrar não apenas a literatura, mas o que ela representa para Currais Novos e para o Seridó: a força da palavra, da memória e da identidade do povo seridoense. O FLIC nasceu do desejo de reunir leitores, escritores, artistas e população em torno da cultura e das artes — e hoje se consolida como um dos mais importantes festivais literários do interior do Rio Grande do Norte. Cada edição é um convite ao encantamento e à reflexão sobre quem somos e sobre o legado cultural que queremos construir para nossas gerações futuras", acrescentou João Gustavo, coordenador do evento. Suetônia Batista Suetônia Batista (1927-1986) nasceu na cidade de Guarabira, na Paraíba, no dia 12 de abril de 1927. Ela marcou época sendo uma mulher à frente do seu tempo, desafiando os valores da Currais Novos da época. Tinha habilidade para vários instrumentos: tocava piano, violão, violino e por vezes ritmava o baião no acordeão. Aos 12 anos de idade começou a tocar bandolim, seu instrumento predileto. Faleceu em Currais Novos-RN, no dia 19 de fevereiro de 1986. A Escola de Música de Currais Novos recebeu o nome de Suetônia Batista em homenagem à artista
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/19/festival-literario-currais-novos.ghtml