Incêndio atinge condomínio de flats na praia de Ponta Negra em Natal; prédio é interditado
Incêndio atinge condomínio de flats na praia de Ponta Negra em Natal Um incêndio se alastrou em um prédio de flats próximo ao Morro do Careca na praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, no fim da tarde deste domingo (19). Pelo menos dois apartamentos foram atingidos pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Após o combate às chamas, o prédio foi interditado e a ligação de energia foi cortada. Moradores precisaram se abrigar em casas de amigos, vizinhos ou familiares. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp As chamas começaram a se espalhar pouco antes das 18h e foram vistas por pessoas que estavam na praia. O prédio fica localizado na Rua João Rodrigues de Oliveira, um dos principais acessos da Vila de Ponta Negra para a praia. O condomínio fundado por alemães na década de 1990, conta com moradores e apartamentos para aluguel de temporada. No momento das chamas, havia sete pessoas no local. Os moradores usaram toalhas molhadas para evitar inalar a fumaça tóxica e conseguiram sair do prédio. Incendio atingiu flats em Ponta Negra, em Natal Reprodução Segundo o Corpo de Bombeiros, o apartamento onde o incêndio começou foi "totalmente tomado" pelo fogo. "Móveis, eletrodomésticos, roupas e documentos foram consumidos pelas chamas. Parte da cozinha do apartamento ao lado também foi atingida e sofreu danos significativos", informou a corporação em nota. Ainda de acordo com a corporação, o morador do apartamento relatou que o incêndio começou enquanto ele tomava banho. Ao sentir cheiro de fumaça, ele saiu do banheiro e encontrou o quarto em chamas, com foco inicial no aparelho de ar-condicionado. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, mas teve dificuldade de iniciar o combate às chamas porque havia muitos carros estacionados nos dois lados da via, o que impedia o acesso do caminhão. "Diante da situação, parte da guarnição se dirigiu até o ponto exato do sinistro por meio de uma viatura menor. Minutos depois, populares começaram a remover os veículos da rua principal, o que permitiu a chegada do caminhão de combate a incêndio e o início imediato da operação", informou a corporação. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/20/incendio-flats-ponta-negra-natal.ghtml