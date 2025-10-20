Policiais usam spray de pimenta para conter briga generalizada em final de campeonato de futebol amador no RN
Policiais usam spray de pimenta para conter briga em jogo de futebol amador no RN Policiais militares e guardas municipais usaram spray de pimenta para conter uma briga generalizada entre jogadores que disputavam a final de um campeonato de futebol amador em Rafael Fernandes, no Alto Oeste potiguar. O caso aconteceu na tarde deste domingo (19). A partida entre as equipes Inocêncio Alves (de branco) e Poeirão (de azul), realizada no Estádio Municipal O Pinheirão, foi interrompida nos minutos finais do segundo tempo depois que um jogador agrediu um adversário com um soco. A ação deu início a uma briga generalizada. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com a Polícia Militar, faltavam apenas alguns segundos para o fim do jogo, quando a confusão começou. O tumulto se espalhou rapidamente, com atletas trocando socos e empurrões. Os policiais que acompanhavam o evento usaram spray de pimenta para dispersar os envolvidos. Policial usa spray de pimenta para separar briga entre jogadores de futebol amador em Rafael Fernandes Reprodução “Um futebol bonito, uma grande decisão, não poderia terminar dessa forma”, lamentou o locutor oficial durante a transmissão. Ele também elogiou a postura do capitão do Poeirão, que tentou acalmar os companheiros e evitar que a briga continuasse. Ninguém ficou ferido. Após a briga, o árbitro encerrou a partida. O Inocêncio Alves venceu por 2 a 0 e ficou com o título. Segundo a polícia, ninguém foi preso e não houve feridos. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/20/spray-de-pimenta-briga-campeonato-amador-rn.ghtml