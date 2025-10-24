Motorista fica ferido e é socorrido após capotar veículo na Via Costeira
Motorista fica ferido e é socorrido após capotar veículo na Via Costeira Sérgio Henrique Santos/Inter TV Um motorista ficou ferido e foi socorrido após capotar o carro na Via Costeira, em Natal, nesta sexta-feira (24). O acidente aconteceu na altura do antigo hotel da BRA, no sentido Mãe Luíza, por volta das 6h. O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) foi acionado e o motorista relatou aos policiais militares que perdeu o controle do veículo na curva e capotou. Ele estava a caminho do trabalho. 📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp O carro atingiu uma árvore e um poste e parou no canteiro central da pista. O trânsito na via não foi afetado. O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. A PM informou que não foi feito o teste do bafômetro no motorista porque ele já estava imobilizado pelo pescoço. Motorista fica ferido e é socorrido após capotar veículo na Via Costeira Sérgio Henrique Santos/Inter TV Veja os vídeos que estão em alta no g1
source https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2025/10/24/motorista-fica-ferido-e-e-socorrido-apos-capotar-veiculo-na-via-costeira.ghtml